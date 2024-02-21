В Петербурге задержаны двое мигрантов, снимавших видео с избиением прохожих

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В Санкт-Петербурге задержали мигрантов, которые нападали на прохожих и снимали видео с избиениями. Об этом информирует Телеграм-канал Mash на Мойке.
По информации издания, задержанным 18 и 21 год, а их «главарь» по имени Зафарчик успел покинуть город. В соцсетях он опубликовал кадр из самолета, улетающего из Санкт-Петербурга, и заявил, что уезжает Россию, написав фразу об том, что все «удачно совпало».
Сведения о нападениях на прохожих появились после появления в соцсетях кадров, на которых группа подростков избивает людей и снимает это на камеру. Одно из нападений случилось в конце января в торговом центре «Балканский». Это повлекло к поручению провести проверку со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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Алина Юрчак