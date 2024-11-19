В Орловской области пожар унёс жизни двух человек

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В селе Крутое Орловской области произошёл пожар в частном доме и хозяйственных постройках, в результате которого погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщили в МЧС России в своем Telegram-канале.
Ещё один пострадавший был доставлен к медикам. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Огонь охватил площадь в 180 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 13 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.
Ранее «Радио 1» писало о страшной трагедии в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.
Также сообщалось, что в Подмосковье в пятницу, 15 ноября, завершился пожароопасный сезон, который действовал в регионе с 1 апреля. В региональном Комитете лесного хозяйства подвели его итоги.
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Огонь охватил площадь в 180 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 13 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.
Ранее «Радио 1» писало о страшной трагедии в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.
Также сообщалось, что в Подмосковье в пятницу, 15 ноября, завершился пожароопасный сезон, который действовал в регионе с 1 апреля. В региональном Комитете лесного хозяйства подвели его итоги.
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Мария Моисеева