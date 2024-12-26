В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп

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В екатеринбургской школе №113 умер охранник. Его тело обнаружили в столовой, пишет Ura.ru.
Отмечается, что мужчине было 60 лет. Он работал в охранном предприятии.
По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали. Иные подробности в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве в одном из жилых домов обнаружили труп женщины, пролежавший 1,5 года в квартире. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали. Иные подробности в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве в одном из жилых домов обнаружили труп женщины, пролежавший 1,5 года в квартире. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова