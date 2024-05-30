В Солнечногорске спасатели помогли выбраться из погреба 74-летней пенсионерке

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» подняли из погреба пенсионерку, которой стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошел 29 мая в деревне Матросово Солнечногорского городского округа.
За помощью к спасателям обратились медики, которые не смогли самостоятельно вытащить пенсионерку.
Стоит отметить, что медиков женщина вызвала самостоятельно.
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За помощью к спасателям обратились медики, которые не смогли самостоятельно вытащить пенсионерку.
«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу. Чтобы достать женщину, спасатели воспользовались альпинистским снаряжением. Зафиксировав пострадавшую на жестких носилках, работники дежурной смены подняли ее наверх, где передали сотрудникам скорой помощи», — рассказал замначальника Сергей Яшин.
Стоит отметить, что медиков женщина вызвала самостоятельно.
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Мира Полтева