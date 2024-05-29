Жителям Подмосковья напомнили, что поджог тополя становится причиной пожаров

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса рассказали о пожарной безопасности в период цветения тополя. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Из-за климатических особенностей, сезон цветения тополя начнется здесь в июне, что приведет к появлению на улицах большого количества тополиного пуха.
Стоит отметить, что в Подмосковье зафиксирован высокий класс пожарной опасности.
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«Пух является прекрасным топливом для огня, мгновенно воспламеняется и быстро горит. Для того, чтобы пушистые комки вспыхнули, достаточно искры, а при условии, что пух скапливается повсюду существует потенциальная угроза возникновения серьезного пожара. Поэтому во время профилактических мероприятий работники противопожарно-спасательной службы обязательно уделяют внимание этому вопросу, объясняют и детям, и взрослым, насколько опасно поджигать тополиный пух. Чтобы избежать беды, пожарные рекомендуют регулярно очищать места скопления пуха, пресекать игры детей и подростков, связанные с поджиганием пуха, быть бдительными курящим людям, а также специалистам, осуществляющим сварочные или другие огневые работы», — поделился начальник территориального управления Александр Квашнев.
Стоит отметить, что в Подмосковье зафиксирован высокий класс пожарной опасности.
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Мира Полтева