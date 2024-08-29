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В духовке у жителя Подмосковья нашли более 400 свёртков с наркотиками

29 августа 2024, 09:32

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Ранее судимого 39-летнего жителя подмосковного Чехова задержали по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские остановили мужчину на одной из улиц Чехова. У него было обнаружено восемь свёртков с порошкообразным веществом. А при осмотре квартиры задержанного в духовке на кухне было найдено два зип-пакета с 435 свёртками с таким же содержимым», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что вещество, находящееся в свёртках, — это наркотик метадон.



Задержанный рассказал, что нашёл работу по распространению наркотиков через один из мессенджеров. Он связался с куратором и под его руководством сбывал партии наркотиков через тайники-закладки в Подмосковье и соседних областях.

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#чехов
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#мвд московской области
СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье
29 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/blinow61

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья. Это произошло в связи с их бездействием, которое привело к обрушению двух мостов в двух районах края в один день. Об этом информирует региональное СУСК РФ.
Сообщается, что в Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти сообщили, что частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка, а позже краевые власти проинформировали, что у села Невское провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям».

Следственные органы возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Отмечается, что в опорах моста через реку у села Невское в Лесозаводском районе разрушился бетон, а на дорожном покрытии возникли трещины и прогибы. В 2013 году после обследования мост был признан аварийным, однако ремонт так и не был выполнен.

Помимо этого, мост через реку Соколовка в Чугуевском районе признан аварийным из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья выполнить ремонт этого объекта в течение двух лет.

С мая 2021 года по июль 2024 года полиция и прокуратура уже выявляли непринятие мер по ремонту мостов. Сейчас вся изъятая документация изучается, а свидетели допрашиваются.

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#суд
#полиция
#мост
#ремонт
#прокуратура
#минтранс
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В Черкассах после серии взрывов горит предприятие
В Черкассах прогремела серия взрывов, начался пожар на одном из предприятий
29 августа 2024, 08:35

Фото: istock / abadonian

На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов начался пожар. Об этом проинформировал глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в Телеграм-канале.
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идет его ликвидация. Оперативные службы работают», — написал Табурец.
До этого поступали сообщения о серии взрывов в регионе.

Днем ранее были повреждены объекты критической инфраструктуры Сумской и Харьковской областях. А 25 августа взрывы были слышны в самих Сумах

Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в скором будущем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пожар
#взрыв
#украина
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Стало известно, что Telegram делал с судебными требованиями властей
WSJ: судебные повестки годами скапливались на заброшенной почте Telegram
29 августа 2024, 07:54

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Судебные повестки и ордера годами скапливались на заброшенной почте Telegram. Об этом пишет WSJ.
Источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову сообщил, что Telegram несколько лет игнорировал обращения властей.

Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции.

Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.

Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

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#гражданство
#бизнесмен
#запрет
#обращения
#telegram
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20-летнюю помощницу учителя арестовали за секс со школьником
Сотрудницу школы из Лас-Вегаса арестовали за совращение мальчика
29 августа 2024, 07:01

Фото: istock/Ridofranz

В США помощница учителя, работавшая в штате Невада была арестована за незаконную связь с подопечным. Об этом пишет Daily Mirror.
20-летнюю Джерусалем Гарсию, преподававшую в школе Лас-Вегаса Eldorado High School, заключили под стражу в пятницу, 23 августа. Сообщается, что заявление в полицию на нее поступило в этот же день. По данным следствия, молодая помощница преподавателя учебного заведения «связалась с подростком с целью занятия сексом».

Позже лейтенант полиции, расследующий дело, рассказал представителям СМИ, что никаких признаков сексуального контакта между Гарсией и школьником пока не было обнаружено. Несмотря на это молодая женщина отстранена от преподавания до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.

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#женщина
#секс
#школьник
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Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину
В США надзиратель представился продюсером, чтобы склонить женщину к сексу
29 августа 2024, 06:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В США тюремный надзиратель выдал себя за продюсера, чтобы склонить женщину к сексу. Как сообщает NBC News, 32-летний Энтони Мартин из Нью-Йорка создал фальшивую личность в социальных сетях, представляясь телевизионным продюсером и режиссером, проводящим кастинг для нового шоу.
Мартин пригласил женщину к себе домой, убедив её, что там будут присутствовать другие продюсеры и участники съемок. Однако, когда женщина пришла 24 марта, она обнаружила, что он был один. Мартин начал приставать к женщине, трогая её ногу, и когда она попыталась уйти, он преградил ей путь, снял с неё брюки и изнасиловал. Об этом сообщает Лента.ru. После того как Мартин отпустил жертву, она немедленно обратилась в полицию и за медицинской помощью.

26 августа Мартин предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и незаконном ограничении свободы. Он не признал свою вину и был выпущен под залог. В случае признания виновным, ему грозит до 25 лет тюремного заключения. В день ареста Мартина отстранили от работы в тюрьме без сохранения заработной платы.

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Растет без остановки: известная порноактриса рассказала о своей гигантской груди
Порноактриса с неконтролируемо растущей грудью пожаловалась на травлю из-за нее
29 августа 2024, 06:13

Фото: iStock/romkaz

Известная канадская порноактриса Корина Кова столкнулась с травлей и нежелательным вниманием из-за своей неконтролируемо растущей груди, вызванной редким заболеванием — гигантомастией. Об этом Кова рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск которого вышел на YouTube.
По словам Ковы, ее грудь начала расти с ранних лет, и это стало причиной издевательств и обвинений в легкодоступности еще в школьные годы, хотя в действительности она оставалась девственницей. Актриса призналась, что в старших классах пыталась скрывать свою грудь, перетягивая ее скотчем, чтобы избежать насмешек.

Диагноз гигантомастии был поставлен ей спустя несколько лет после начала карьеры в секс-индустрии, где ее особенности стали привлекать повышенное внимание, но и вызывали множество трудностей.

«В старших классах я перетягивала грудь скотчем под одеждой, пытаясь делать себя более плоской. В старших классах из-за груди меня часто дразнили и травили. Меня называли легкодоступной, хотя на самом деле я была девственницей», — сказала Кова.

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Проститутки дешевле отношений: эксортница рассказала, почему мужчины хотят секс за деньги
«Лучшая эскортница года Австралии»: мужчины массово переходят к проституткам
29 августа 2024, 05:55

Фото: istock/M-Production

Катия Кортес, победительница в номинации «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards 2024, поделилась наблюдениями о новом тренде в сфере интимных услуг. В интервью для news.com.au она отметила, что финансовые трудности не сокращают число клиентов, а, напротив, способствуют их росту.
Кортес пояснила, что многие мужчины, сталкиваясь с экономическими проблемами, все чаще обращаются к секс-работницам, поскольку считают это более выгодным вариантом по сравнению с традиционными романтическими отношениями, передает Лента.ru. По ее словам, мужчины объясняют, что свидания, подарки и время, затраченное на обычные отношения, обходятся им дороже, чем визиты к эскортницам.

«Почти все мои клиенты делают анализ затрат и выгоды и говорят мне, что встречаться со мной экспоненциально выгоднее с точки зрения и расходов, и потраченного времени, чем знакомиться с девушкой в клубе», — рассказала Кортес.

Ранее она также отметила, что многие ее клиенты — это бизнесмены, которые просто не успевают знакомиться с женщинами. По ее мнению, отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания также является одной из причин популярности интимных услуг.

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Крымский мост перекрыли для автомобилей
Инфоцентр: на Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта
29 августа 2024, 05:15

Фото: istock/gutaper

Временное перекрытие движения автотранспорта на Крымском мосту сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра, следящего за ситуацией на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении инфоцентра.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские военные успешно отражают атаку украинских войск в регионе, в результате чего были сбиты два беспилотника над акваторией моря. В связи с этим принимаются меры по обеспечению безопасности на Крымском мосту.

Информация о причинах временного перекрытия движения и возможных последствиях будет обновляться по мере поступления новых данных.

Ранее сообщалось, что ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».

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#движение
#крымский мост
#перекрытие
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Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России
«Ведомости»: Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России
29 августа 2024, 01:49

Фото: istock / SpVVK

Американская компания Google оказалась в центре скандала после того, как стало известно о скрытии проблем с судебными разбирательствами в России и ЮАР от своих акционеров. По данным газеты «Ведомости», это выяснилось в ходе разбирательства в окружном суде Калифорнии (отделение Сан-Хосе), куда Google подала иск против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград». Компания потребовала ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке их YouTube-каналов.
Alphabet, управляющая холдинговая компания Google, признала, что юридические вопросы, связанные с Россией, действительно существовали, однако подробности этих дел не были раскрыты акционерам.

Сейчас Google стремится получить судебное постановление, которое исключит возможность предъявления претензий за пределами США и Великобритании, защищая свои интересы в зарубежных юрисдикциях. Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян выразил обеспокоенность тем, что Google использует свои юридические ресурсы для избегания ответственности. Он также отметил, что акционеры должны быть насторожены, поскольку информация о некоторых судебных разбирательствах, включая аресты имущества компании, была скрыта.

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