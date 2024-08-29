В духовке у жителя Подмосковья нашли более 400 свёртков с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого 39-летнего жителя подмосковного Чехова задержали по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские остановили мужчину на одной из улиц Чехова. У него было обнаружено восемь свёртков с порошкообразным веществом. А при осмотре квартиры задержанного в духовке на кухне было найдено два зип-пакета с 435 свёртками с таким же содержимым», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что вещество, находящееся в свёртках, — это наркотик метадон.
Задержанный рассказал, что нашёл работу по распространению наркотиков через один из мессенджеров. Он связался с куратором и под его руководством сбывал партии наркотиков через тайники-закладки в Подмосковье и соседних областях.
Читайте также:
СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье
Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину
СК провёл психиатрические экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
Лев Каштанов