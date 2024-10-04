В двух частных подмосковных домах нашли более 70 нелегалов из Африки и Азии

Видео: ГУ МВД по МО
Более 70 иностранцев, нелегально проживающих на территории Российской Федерации, обнаружили в ходе рейда полицейские в двух частных домах в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили по учетным данным 73 иностранца, прибывших из стран Азии и Африки. В отношении 72 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и один – за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.Всем иностранцам-нелегалами выписали штрафы га сумму от пяти до 40 тысяч рублей. 28 нелегалов принудительно выдворят за пределы страны, 16 уедут из России самостоятельно.
В рейде принимали участие полицейские округа Подольск совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Москве и Московской области.
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