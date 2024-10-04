СК проверит случаи похищения пенсионеров для принудительной работы на стройке

Фото: сайт Кремля
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о похищении пожилых людей для принудительной работы на стройках. По данным СМИ, такие случаи зафиксированы в четырёх регионах России.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе СК РФ, в эфире одного из федеральных телеканалов обсуждались случаи похищения пенсионеров, которых затем якобы принуждают работать на объектах строительства и сельского хозяйства в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Республике Адыгея. Главам Следственных управлений указанных регионов поручено провести проверку этих сведений и принять соответствующие меры реагирования.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе проверок и их результатах ему лично. В Москве и Краснодарском крае проверочные мероприятия уже проведены, их результаты изучаются и анализируются.
Читайте также:
В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
Жителя Иваново похитили, избили и голым оставили умирать на улице
Ветеран СВО и ещё девять человек попали в рабство к цыганам
Александр Бойцов