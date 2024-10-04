СК проверит случаи похищения пенсионеров для принудительной работы на стройке

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о похищении пожилых людей для принудительной работы на стройках. По данным СМИ, такие случаи зафиксированы в четырёх регионах России.