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Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово

04 октября 2024, 09:02
Фото: istock/blinow61

Фото: istock/blinow61

Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово. Об этом информирует Telegram-канал подмосковного главка МВД России.
Ранее стало известно, что около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» в подмосковном Одинцово неизвестный мужчина открыл огонь по другому человеку возле пешеходного перехода на улице Чистяковой. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции.

Позже ГУ МВД сообщило, что один человек получил ранения и был госпитализирован, а двоих задержали для дальнейшего разбирательства.



«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу установлены и доставлены в территориальный отдел все участники инцидента, произошедшего на улице Сколковской», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Оперативные службы Москвы находятся на месте происшествия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#одинцово
#происшествия
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