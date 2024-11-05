В России восьмиклассник избил стулом пришедшего в первый день на работу учителя

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В Саратове восьмиклассник избил учителя физики, который в первый день пришел на работу в школу №90. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Саратова и области».
Уточняется, что педагог начал трепать одного из юношей за воротник, после чего забрал у него рюкзак. За школьника заступился его одноклассник.
Он хотел вернуть вещь, в результате чего между ним и учителем завязалась словесная перепалка. В итоге мужчина бросил в восьмиклассника рюкзак, а тот в ответ ударил педагога стулом. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в одной из лучших школ российский столицы затравили и избили 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он хотел вернуть вещь, в результате чего между ним и учителем завязалась словесная перепалка. В итоге мужчина бросил в восьмиклассника рюкзак, а тот в ответ ударил педагога стулом. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в одной из лучших школ российский столицы затравили и избили 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова