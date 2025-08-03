В ЕАО произошел сход с путей пяти вагонов-цистерн, случилась утечка топлива

03 августа 2025, 04:21

Фото: Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России @vm_sut

Утечка корабельного топлива произошла в Еврейской автономной области (ЕАО) после схода с рельсов пяти вагонов-цистерн грузового поезда. Состав следовал до станции Ванино. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.





Следователи Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта.





«2 августа около 17:35 местного времени (10:35 мск) на 13 станционном железнодорожном пути 8 421 км 10 пикета нечетного железнодорожного парка станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов. (...) Произошла утечка перевозимого корабельного топлива», — сообщили в Telegram-канале «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России».