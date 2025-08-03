Стала известна дата прощания с народным артистом России и режиссером Юрием Ереминым
Прощание с народным артистом России Юрием Ерёминым пройдёт 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Церемония начнётся в 11:00.
Напомним, что известный режиссер и педагог Юрий Ерёмин скончался 1 августа на 82-м году жизни. Он был блестящим педагогом и учителем для многих нынешних звезд сцены. В пресс-службе Театра Моссовета подчеркнули, что Еремин создал особый «литературный театр», виртуозно адаптируя для сцены как зарубежную прозу, так и произведения русских классиков.
Среди знаковых постановок Ерёмина — «У врат царства» по Кнуту Гамсуну, «Мадам Бовари» по Флоберу, «Серебряный век» по пьесе Рощина, «Муж, жена и любовник» по произведениям Достоевского и Тургенева, а также «Учитель танцев» по работе Лопе де Вега.
Изначально причина смерти Еремина не уточнялась, однако позднее агентство ТАСС сообщило, что народный артист России умер после продолжительной болезни. Когда церемония прощания закончится, Еремина похоронят на Миусском кладбище.
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