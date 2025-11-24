В пропаже москвички с сыном в Стамбуле появился след незнакомца на авто

24 ноября 2025, 10:11

Пропавших в Стамбуле москвичку с сыном в аэропорту встретил неизвестный на авто

Фото: iStock/carlotoffolo

Появились новые подробности о пропаже москвички и ее 10-летнего сына в Турции. По данным телеграм-канала SHOT, в аэропорту Стамбула их встретил неизвестный человек на легковом автомобиле.