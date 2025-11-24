В пропаже москвички с сыном в Стамбуле появился след незнакомца на авто
Появились новые подробности о пропаже москвички и ее 10-летнего сына в Турции. По данным телеграм-канала SHOT, в аэропорту Стамбула их встретил неизвестный человек на легковом автомобиле.
Полиция выяснила, что 32-летняя Дарья приобрела билеты в Турцию еще в середине сентября, скрыв это даже от семьи. Она оформила ребенку загранпаспорт незадолго до поездки.
Женщина оставила дома почти все личные вещи, включая новый планшет, купленный сыну на день рождения. При этом она взяла все документы, как-либо удостоверяющие личность. Из-за этого родственники не могут обратиться за помощью в консульство. Они опасаются, что москвичка могла стать жертвой мошенников, которые тайно завлекли ее в Турцию.
Напомним, в последнее время Дарья вела замкнутый образ жизни. С отцом мальчика она развелась десять лет назад. Общение с бывшим мужем ограничивалось редкими созвонами.
Читайте также: