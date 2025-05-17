В египетском отеле произошла трагедия с четырехлетним мальчиком из Ярославля

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц. Глава ведомства потребовал предоставить подробный доклад.
«Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии», —говорится в сообщении ведомства.Как сообщает «NEWS.ru», трагедия произошла 6 мая в отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде, ориентированном на семейный отдых с детьми. Ребенок упал с высоты шести метров возле «бесконечного бассейна» и погиб. Родители обвинили в произошедшем администрацию отеля.
По данным издания, его мать добивается возбуждения уголовного дела по ненадлежащему оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также она намерена получить компенсацию морального вреда
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Лидия Пономарева