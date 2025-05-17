В США приемные родители до смерти напоили семилетнего ребенка рассолом за «своеволие и отклонения»

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В США семилетний ребенок скончался из-за отравления оливковым рассолом. Как пишет The Daily Mail, в его смерти приемные родители, которые регулярно поили едкой жидкостью сына, таким образом наказывая за проступки.
По данным источника, мальчик был сильно истощен. Его экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти не удалось. Всего в семье проживали шестеро детей. Если кто-то провинился, заставляли его пить рассол, используя такой метод в качестве воспитания.
Также в публикации сообщается, что их мать жаловалась на погибшего ребенка, утверждая, что он испытывал к ней ненависть и имел особенности развития, которые ее раздражали. Она неоднократно просила врачей выписать более мощные препараты, чтобы «усмирить его своеволия и неясные психические отклонения».
Однако версию о психическом заболевании ребенка подтвердить не получилось, как и доказать то, что причиной смерти послужил оливковый рассол. В связи с этим расследование дела прекратилось, уточнили в издании.
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Также в публикации сообщается, что их мать жаловалась на погибшего ребенка, утверждая, что он испытывал к ней ненависть и имел особенности развития, которые ее раздражали. Она неоднократно просила врачей выписать более мощные препараты, чтобы «усмирить его своеволия и неясные психические отклонения».
Однако версию о психическом заболевании ребенка подтвердить не получилось, как и доказать то, что причиной смерти послужил оливковый рассол. В связи с этим расследование дела прекратилось, уточнили в издании.
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Лидия Пономарева