Летевший в Москву самолет приземлился в Новосибирске из-за поломки

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Пассажирский самолет авиакомпании S7 сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки, Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Телеграм-канале.
17 мая Airbus А320 следовал из Горно-Алтайска в столичный аэропорт Домодедово. По технической причине он приземлился в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске.
Отмечалось, что на борту находились 150 пассажиров, их переправят в пункт назначения резервным воздушным судном. Неисправный самолет временно отстранили от полетов, прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием машины полиции и скорой случилось в Нижегородской области. Отмечалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 17 мая неподалеку от торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейская машина столкнулась с Lada Priora.
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Отмечалось, что на борту находились 150 пассажиров, их переправят в пункт назначения резервным воздушным судном. Неисправный самолет временно отстранили от полетов, прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием машины полиции и скорой случилось в Нижегородской области. Отмечалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 17 мая неподалеку от торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейская машина столкнулась с Lada Priora.
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Ольга Енгалычева