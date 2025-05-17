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Летевший в Москву самолет приземлился в Новосибирске из-за поломки

Фото: iStock/ Natalia Rusanova

Фото: iStock/ Natalia Rusanova

Пассажирский самолет авиакомпании S7 сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки, Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Телеграм-канале.
17 мая Airbus А320 следовал из Горно-Алтайска в столичный аэропорт Домодедово. По технической причине он приземлился в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Отмечалось, что на борту находились 150 пассажиров, их переправят в пункт назначения резервным воздушным судном. Неисправный самолет временно отстранили от полетов, прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием машины полиции и скорой случилось в Нижегородской области. Отмечалось, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 17 мая неподалеку от торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейская машина столкнулась с Lada Priora.

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#пассажиры
#москва
#новосибирская область
В Подмосковье столкнулись автобус и грузовик, пострадали более 10 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье выросло до 14
17 мая 2025, 18:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Раменском округе Подмосковья при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 14 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.
По предварительной версии, легковой автомобиль Kia во время перестроения столкнулся с грузовиком, после чего в них въехал рейсовый автобус. Среди пострадавших – водитель автобуса и его пассажиры, в том числе дети.

Авария произошла в субботу, в районе 15:00 на 36-м километре трассы М-5 Урал.

Установление обстоятельств ДТП взято под контроль Раменской городской прокуратурой.

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#подмосковье
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В египетском отеле произошла трагедия с четырехлетним мальчиком из Ярославля
Бастрыкин поручил проверить смерть мальчика из Ярославля в египетском отеле
17 мая 2025, 18:30

Фото: iStock/blinow61

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц. Глава ведомства потребовал предоставить подробный доклад.
«Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии», —говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает «NEWS.ru», трагедия произошла 6 мая в отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде, ориентированном на семейный отдых с детьми. Ребенок упал с высоты шести метров возле «бесконечного бассейна» и погиб. Родители обвинили в произошедшем администрацию отеля.

По данным издания, его мать добивается возбуждения уголовного дела по ненадлежащему оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также она намерена получить компенсацию морального вреда

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#дети
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Михаила Хубутию отправили под домашний арест после признания в зверском нападении с топором на Юлию Ван
Бизнесмена Михаила Хубутию отправили под домашний арест за нападение на Юлию Ван
17 мая 2025, 18:00

Фото: iStock/simpson33

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия, который сегодня признал вину в зверском нападении на бывшую возлюбленную Юлию Ван, отправлен под домашний арест. Бизнесмен в конце апреля едва не зарубил девушку топором.
Приговор в отношении Хубутии вынес Тверской суд Москвы. Он отправится под домашний арест на один месяц и одиннадцать суток. Об этом сообщила сама Ван в своём личном блоге.

Ранее Хубутия утверждал, что Юлия сама преследовала его и выводила на эмоции. А никакого нападения с топором не было, а всё произошедшее якобы было спланированной программой Ван, которая хотела отомстить бывшему мужу и привлечь внимание к своей персоне.

Однако в субботу Михаил сам пришёл с повинной и признался в содеянном по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

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#уголовное дело
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SHOT: ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали
SHOT: ядовитые змеи массово нападают на российских туристов на Бали
17 мая 2025, 17:50

Фото: iStock/mgallar

Российские туристы подверглись массовому нападению ядовитых змей на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Одной из жертв нападения змей оказалась постоялица пятизвездочного отеля Karma Kandara. По словам женщины, в гостинице ей не помогли, укол пришлось делать за 4 тысячи рублей в местной больнице. В самолете за ней присматривали случайно оказавшиеся на борту врачи. В тот момент место укуса увеличивалось в размерах и наливалось синевой. После посадки москвичку незамедлительно госпитализировали в токсикологическое отделение Института Склифосовского, где она пролежала всю ночь под капельницами.

В публикации отмечается, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают платно, несмотря на туристическую страховку — услугу оттягивают до согласования со страховой компанией.

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#туристы
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В США приемные родители до смерти напоили семилетнего ребенка рассолом за «своеволие и отклонения»
В США приемные родители насмерть отравили 7-летнего сына рассолом за проступки
17 мая 2025, 17:18

Фото: iStock/towfiqu ahamed

В США семилетний ребенок скончался из-за отравления оливковым рассолом. Как пишет The Daily Mail, в его смерти приемные родители, которые регулярно поили едкой жидкостью сына, таким образом наказывая за проступки.
По данным источника, мальчик был сильно истощен. Его экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти не удалось. Всего в семье проживали шестеро детей. Если кто-то провинился, заставляли его пить рассол, используя такой метод в качестве воспитания.

Также в публикации сообщается, что их мать жаловалась на погибшего ребенка, утверждая, что он испытывал к ней ненависть и имел особенности развития, которые ее раздражали. Она неоднократно просила врачей выписать более мощные препараты, чтобы «усмирить его своеволия и неясные психические отклонения».

Однако версию о психическом заболевании ребенка подтвердить не получилось, как и доказать то, что причиной смерти послужил оливковый рассол. В связи с этим расследование дела прекратилось, уточнили в издании.

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В Нижегородской области произошла авария с машиной полиции и скорой
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