В Египте четверо детей погибли после обрушения стены в древнем монастыре

07 февраля 2026, 03:14

Фото: iStock/peterscode

В результате обрушения стены на территории древнего монастыря в Египте погибли четверо детей, ещё несколько человек госпитализировали. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.





Инцидент произошёл в коптском монастыре Абу-Фана, расположенном в провинции Эль-Минья. На посетителей обрушились строительные блоки и крупные камни от внутренней стены одного из зданий древнего строения.





«Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы в пятницу», — говорится в материале.