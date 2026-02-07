В Египте четверо детей погибли после обрушения стены в древнем монастыре
В результате обрушения стены на территории древнего монастыря в Египте погибли четверо детей, ещё несколько человек госпитализировали. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.
Инцидент произошёл в коптском монастыре Абу-Фана, расположенном в провинции Эль-Минья. На посетителей обрушились строительные блоки и крупные камни от внутренней стены одного из зданий древнего строения.
«Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы в пятницу», — говорится в материале.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их текущее состояние не уточняется.
Монастырь Абу-Фана, названный в честь коптского отшельника святого Фаны, был основан в IV веке и является одним из древнейших христианских сооружений в регионе.