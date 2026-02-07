При падении дрона ВСУ в Курской области погиб мужчина, еще три человека пострадали

07 февраля 2026, 00:23

Фото: iStock/FelixRenaud

При атаке ВСУ на село Верхний Любаж в Курской области погиб один человек. Еще трое мирных жителей ранены, включая подростка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.





Он отметил, что вечером 6 февраля украинский дрон упал на территорию частного дома в Фатежском районе. В результате возник пожар в двух хозяйственных постройках и бане. Сейчас на месте работают оперативные службы, стремясь устранить огонь.





Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над Россией

«К сожалению, есть погибший — 27-летний мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким. Нет никаких слов, которые помогут справиться с этим горем», — написал Хинштейн.