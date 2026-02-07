При падении дрона ВСУ в Курской области погиб мужчина, еще три человека пострадали
При атаке ВСУ на село Верхний Любаж в Курской области погиб один человек. Еще трое мирных жителей ранены, включая подростка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он отметил, что вечером 6 февраля украинский дрон упал на территорию частного дома в Фатежском районе. В результате возник пожар в двух хозяйственных постройках и бане. Сейчас на месте работают оперативные службы, стремясь устранить огонь.
Силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над Россией
«К сожалению, есть погибший — 27-летний мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким. Нет никаких слов, которые помогут справиться с этим горем», — написал Хинштейн.По его словам, в больницу также доставили 39-летнего мужчину, 42-летнюю женщину и 13-летнюю девочку. У них осколочные ранения, у взрослых — сотрясение головного мозга. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Губернатор Курской области назвал произошедшее варварской атакой по мирным людям и пообещал оказать семье погибшего необходимую поддержку.