Мигрант лез с домогательствами к подростку в Подмосковье и настаивал на поцелуе

07 февраля 2026, 01:24

Мигрант домогался 16-летней девушки в автобусе подмосковного Фрязино и преследовал ее

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Молодой иностранец домогался девушки-подростка во Фрязино. Полицейские начали провекру по факту инцидента, сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».





Уточняется, что в отдел полиции по городскому округу Фрязино обратилась мать пострадавшей. Она объяснила, что незнакомый мужчина приставал к ее 16-летней дочери, когда та находилась в автобусе. Он трогал девушку и пытался поцеловать ее, а затем преследовал на протяжении нескольких дней в попытке познакомиться.



Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний мигрант, незаконно находящийся на территории России.





«По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — отметили в пресс-службе полиции.