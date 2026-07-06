В Египте россиянка впала в кому и погибла
В Белгородской области скорбят о 19-летней Регине, которая скончалась в Египте, так и не дождавшись эвакуации на родину. Девушка впала в кому после остановки сердца во время отдыха в Хургаде, а стоимость транспортировки спецрейсом составила более восьми миллионов рублей — сумма оказалась неподъемной для семьи, пишет 6 июля «МК».
Трагедия разыгралась 27 июня. Регина отдыхала с родными по туристической путевке с 18 по 28 число. В тот день у нее резко ухудшилось самочувствие: начались рвота, диарея и сильная слабость. Почти сутки она провела в номере, пила воду, ела рис и принимала лекарства. К вечеру состояние стабилизировалось, и мать с дочерью решили выйти к морю. После купания Регина направилась в туалетную комнату, где ее позже нашли без сознания.
Врачи боролись за жизнь пациентки на месте, в карете скорой и в больнице. Сердце удалось запустить, однако длительная гипоксия привела к тяжелому поражению мозга. Девушка впала в кому, и ее подключили к аппарату ИВЛ.
Египетские медики не препятствовали транспортировке в Россию, но перевозка требовала специализированного реанимационного самолета с бригадой врачей. Страховая компания готова была покрыть лишь 1,3 миллиона рублей из необходимой суммы. Остаток семья собрать не смогла.
Друзья Регины организовали экстренный сбор средств, распространяя информацию в соцсетях. Родственники также искали юридическую поддержку для урегулирования вопросов со страховкой и документами. Однако спасти девушку не удалось — сегодня организаторы сбора подтвердили СМИ, что Регины нет в живых. Теперь близким предстоит заниматься оформлением документов, репатриацией тела и организацией похорон.
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