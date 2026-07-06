В Египте россиянка впала в кому и погибла

06 июля 2026, 14:18

«МК»: В Египте после комы скончалась 19-летняя жительница Белгорода

Фото: istockphoto/peterscode

В Белгородской области скорбят о 19-летней Регине, которая скончалась в Египте, так и не дождавшись эвакуации на родину. Девушка впала в кому после остановки сердца во время отдыха в Хургаде, а стоимость транспортировки спецрейсом составила более восьми миллионов рублей — сумма оказалась неподъемной для семьи, пишет 6 июля «МК».