Женщина скончалась через два дня после третьих родов в Уфе
В Уфе многодетная женщина скончалась после третьих родов из-за аллергической реакции на анестезию. Пациентку на 38-й неделе беременности планово госпитализировали в Республиканский клинический перинатальный центр, сообщает Telegram-канал Baza.
Врачи по медицинским показаниям приняли решение провести кесарево сечение, отказавшись от естественных родов. По данным канала, при подготовке к операции женщине ввели спинальную анестезию препаратом «бупивакаин» — мощным анестетиком длительного действия амидного типа. В течение нескольких минут после инъекции роженица впала в кому.
Ребёнок — девочка — появился на свет живым, однако спасти мать медикам не удалось. Женщина умерла спустя два дня после родов.
По факту инцидента возбудили уголовное дело. Предварительная причина смерти — анафилактический шок на лекарственное средство.
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