Женщина скончалась через два дня после третьих родов в Уфе

04 июня 2026, 18:34

Жительница Уфы впала в кому после анестезии и не пережила третьих родов

Фото: istockphoto/Motortion

В Уфе многодетная женщина скончалась после третьих родов из-за аллергической реакции на анестезию. Пациентку на 38-й неделе беременности планово госпитализировали в Республиканский клинический перинатальный центр, сообщает Telegram-канал Baza.