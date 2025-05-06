Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта

Дешевле всего отдых на майские праздники в текущем году обойдётся россиянам в Тюмени, где средняя стоимость одной ночи в отеле составила порядка 4000 рублей. Такие данные появились после исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».