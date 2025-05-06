Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта

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Российские туристы в Египте стали объектом нападения со стороны комаров. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу.
Как стало известно SHOT, в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление комаров, что нехарактерно для этого периода. Туристы рассказывают о многочисленных укусах, после которых появляется зудящая боль. Многие отдыхающие предпочитают не выходить из номеров.
При этом использование защитных средств не помогают от египетских комаров. Пятизвездочные отели начали обработку территорий.
Специалисты заявляют, что аномальное нашествие комаров на египетском курорте связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, что стало благоприятной обстановкой для «кровососов».
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При этом использование защитных средств не помогают от египетских комаров. Пятизвездочные отели начали обработку территорий.
Специалисты заявляют, что аномальное нашествие комаров на египетском курорте связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, что стало благоприятной обстановкой для «кровососов».
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Манцаев Рамиль