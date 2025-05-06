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Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта

Российские туристы столкнулись с нашествием комаров на курортах Египта
Фото: istockphoto/nechaev-kon

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Российские туристы в Египте стали объектом нападения со стороны комаров. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу.
Как стало известно SHOT, в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление комаров, что нехарактерно для этого периода. Туристы рассказывают о многочисленных укусах, после которых появляется зудящая боль. Многие отдыхающие предпочитают не выходить из номеров.

При этом использование защитных средств не помогают от египетских комаров. Пятизвездочные отели начали обработку территорий.

Специалисты заявляют, что аномальное нашествие комаров на египетском курорте связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, что стало благоприятной обстановкой для «кровососов».

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#египет
#комары
Российского блогера занесли в черный список турецкого отеля
Блогер Александр Лещев попал в черный список отеля в Турции
03 мая 2025, 13:51

Фото: istockphoto/structuresxx

Турецкий отель внес российского блогера в черный список за пару дней до заселения. Rixos Sungate заблокировал Александра Лещева без объяснений причин.
Как сообщает SHOT, у инфлюэнсера была договоренность с пятизвездочным Rixos Sungate. Лещев проводил в своем блоге рекламу отеля, привлекая новых потенциальных клиентов, а за это должен был получить лучшие условия для отдыха. По окончании пиар-кампании блогер планировал провести встречу с подписчиками на курорте. Но вместо апартаментов мужчине и его дочери за пару дней до вылета предложили обычные номера.

Попытка выяснить причины отказа отеля от договоренностей привели к тому, что блогера занесли в черный список, а его бронь номера отменили.

Блогер подчеркивает, что ранее уже сотрудничал с Rixos Sungate. По его словам, за рекламу в своем блоге ему предоставляли виллу на период отдыха на курорте.

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#отдых
#турция
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Россиянам назвали города с самым бюджетным проживанием на майские праздники
Дешевле всего на майские праздники можно отдохнуть в Тюмени
23 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/Lordn

Дешевле всего отдых на майские праздники в текущем году обойдётся россиянам в Тюмени, где средняя стоимость одной ночи в отеле составила порядка 4000 рублей. Такие данные появились после исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«В целом средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах и апартаментах составляет 6300 рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым бюджетным направлением оказалась Тюмень, где средняя цена составила 3800 рублей», — приводит «Москва 24» данные исследования.

Также недорого обойдётся отдых в Новосибирске, где за ночь в отеле можно в среднем отдать 4000, и в Смоленске, там стоимость одной ночи обойдётся примерно в 4300 рублей.

Кроме того, ночь в отеле или апартаментах обойдётся до 5000 рублей, в Ессентуках, Астрахани, Рязани, Вологде и Горно-Алтайске.

Тем временем эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала в беседе с RT, как грамотно спланировать отпуск в мае 2025 года.

«Многие хотят присоединить несколько дней отпуска к майским праздникам, ключевой момент — правильно выбрать даты. Если часть отпуска придётся на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, вы получите больше денег, чем если бы эти дни оставались обычными выходными», — отметила Сайгина.

При этом она предупредила, что не стоит брать отпуск во второй половине мая, так как это экономически нецелесообразно.

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Константинов: до 1 июня в Крыму полностью подготовят пляжи к приему туристов
22 апреля 2025, 01:46

Фото: iStock/possum1961

К 1 июня в Крыму будут полностью готовы пляжи к приему туристов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня», — рассказал Константинов РИА Новости.

Глава парламента отметил, что в общем в курортной зоне будут доступны до 340 пляжей.

Ранее стало известно о массовом бронировании отелей и апартаментов в Крыму на майские праздники. В сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился на 60%.

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#отдых
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#туризм
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В Казани могут открыть минеральные источники для привлечения туристов
21 апреля 2025, 17:22

Фото: iStock/ArtTim

Представители ассоциации «Санатории Татарстана» предложили возобновить добычу минеральной воды в Казани на территории бывшего городского санатория, а также построить питьевые бюветы в парке Горького и на набережной Казанки. Об этом сообщил руководитель организации Евгений Терентьев.
«Потребуется провести анализ состава воды, оценить объем запасов и получить заключение о ее лечебном свойстве. Далее предлагается рассмотреть возможность строительства питьевых бюветов в парке Горького и на набережной», — рассказал Терентьев в беседе с «Татар-информом».

По его словам, эти объекты основательно увеличат возможности для поддержания здоровья для жителей Казани и туристов.

Отмечается, что данный проект будет первым и пока единственным в Татарстане примером, где организуют доступный питьевой бювет с минеральной водой в городской среде.

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Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ и оштрафовали за отдых в купальниках
19 апреля 2025, 07:49

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Группу российских туристов выгнали с пляжа в Объединённых Арабских Эмиратах. Они отдыхали и загорали в купальниках, а это запрещено строгими местными законами шариата.
О неприятном инциденте редакции портала TourDom.ru рассказала россиянка, которая проводит отпуск в отеле Al Bahar Hotel & Resort 5* в столице эмирата Фуджейра. Из-за недавнего разлива нефти в Оманском заливе Индийского океана отдыхать на побережье около гостиницы невозможно, поэтому туристов в последние дни возят на соседние пляжи, в том числе в Кальбу, находящуюся десятью километрами южнее.

«Сегодня утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы. Отдыхать же у нашего отеля невозможно — запах бензина, нефтяные разводы на воде и песке», — рассказала туристка из России.

При этом ни о каких запретах на ношение открытых купальников на других пляжах, например, в Аль-Акке и Диббе, куда также вывозили отдыхающих из-за загрязнения, ничего не сообщалось. Дело в том, что Кальба находится не в Фуджейре, а в соседнем эмирате — Шардже, который отличается более суровыми законами и неукоснительным соблюдением исламских традиций. Из всех семи эмиратов только в Шардже действуют ограничения, касающиеся внешнего вида туристов.

«Такие вещи, как бикини, мини-бикини, прозрачная и откровенная одежда, шорты и мини-юбки местный дресс-код, мягко говоря, не приветствует», — объяснил редакции портала руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

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