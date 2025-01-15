В Егорьевске задержали мужчину с 80 свёртками с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
29-летнего жителя Кировской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали сотрудники Госавтоинспекции на лесной дороге рядом с Егорьевском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Подходя к машине, они заметили, что водитель выкинул в окно несколько предметов. Оказалось, что это телефон и пакет, в котором находилось 80 свёртков с неизвестным веществом. Водитель рассказал, что это наркотики, которые он забрал по указанным координатам для продажи», — говорится в сообщении.Исследование показало, что в свёртках находится наркотик а-PVP.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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