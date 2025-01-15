В Подмосковье нелегал попытался скрыться от полиции на тракторе

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Трактор, мешающий дорожному движению, заметили сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования на улице Липовой Рощи в подмосковном Красногорске, в ответ на требование остановиться водитель только увеличил скорость и попытался скрыться, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Сотрудники подали водителю знак об остановке для проверки документов. Но водитель не подчинился: он съехал на тротуар и, разогнавшись, начал уезжать по территории двора. Вскоре водитель выпрыгнул из трактора и убежал», — говорится в сообщении.Полицейские сумели установить личность нарушителя. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что он находится в России нелегально. Мужчину задержали. Он рассказал, что его знакомый работает трактористом в местной управляющей компании. Он попросил подменить его и передал ключи. При этом необходимого опыт у новоявленного тракториста не было.
Кроме того, у задержанного были изъяты поддельные водительские права. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела по этому факту.
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