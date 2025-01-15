Во Владивостоке угонщик внедорожника устроил хаос на улицах города

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15 января 2024 года во Владивостоке мужчина 1987 года рождения угнал автомобиль марки Range Rover, оставленный на прогрев, и устроил серию опасных маневров в центре города. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что угонщик протаранил несколько автомобилей, включая машину полиции и маршрутный автобус, а также попытался въехать в здание храма.
Сначала он проехал по пешеходной территории центральной площади, после чего на высокой скорости совершил круг, врезавшись в стоящий на остановке автобус. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал, сам водитель также остался цел.
Угонщик пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но был задержан в районе дома №41 на улице Светланской. В прокуратуре сообщили, что по факту происшествия организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время водитель не прошел медосвидетельствование.
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Сначала он проехал по пешеходной территории центральной площади, после чего на высокой скорости совершил круг, врезавшись в стоящий на остановке автобус. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал, сам водитель также остался цел.
Угонщик пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но был задержан в районе дома №41 на улице Светланской. В прокуратуре сообщили, что по факту происшествия организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время водитель не прошел медосвидетельствование.
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Дарья Осипова