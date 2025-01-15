Зафиксированы случаи заражения гепатитом А после употребления замороженной голубики

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В Нидерландах около 12 человек заразились гепатитом А после употребления замороженной голубики, продаваемой в крупнейшей сети супермаркетов Albert Heijn. Об этом сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя Национального института общественного здравоохранения (RIVM) Илко Франца.
По информации RIVM, пострадавшие находятся в возрасте от 22 до 77 лет, двое из них были госпитализированы в связи с тяжелым течением заболевания. Специалисты не исключают, что количество зараженных может достигать сотен.
Сеть Albert Heijn уже приняла меры, объявив об изъятии замороженной голубики из продажи. В компании заявили, что продукт может быть заражен гепатитом А и его употребление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Albert Heijn призывает покупателей, которые приобрели упаковки замороженной голубики со сроком годности до 14 апреля 2026 года, не употреблять ягоды и вернуть их в магазин. При возврате супермаркет обещает вернуть деньги за продукт.
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Сеть Albert Heijn уже приняла меры, объявив об изъятии замороженной голубики из продажи. В компании заявили, что продукт может быть заражен гепатитом А и его употребление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Albert Heijn призывает покупателей, которые приобрели упаковки замороженной голубики со сроком годности до 14 апреля 2026 года, не употреблять ягоды и вернуть их в магазин. При возврате супермаркет обещает вернуть деньги за продукт.
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Дарья Осипова