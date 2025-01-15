Зафиксированы случаи заражения гепатитом А после употребления замороженной голубики

В Нидерландах около 12 человек заразились гепатитом А после употребления замороженной голубики, продаваемой в крупнейшей сети супермаркетов Albert Heijn. Об этом сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя Национального института общественного здравоохранения (RIVM) Илко Франца.