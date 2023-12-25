Два человека ранены при минометном обстреле ВСУ белгородского хутора Марьино

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Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения при минометном обстреле ВСУ хутора Марьино в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшие были экстренно доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Оба они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.
ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.
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