Дрон «Рубака» стоимостью 1,5 млн руб обнаружен в Брянской области

Фото: iStock/rancho_runner
В Брянской области обнаружен беспилотник «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 22 декабря недалеко от деревни Уткино Карачевского района, которая находится примерно в 111 км от границы с Украиной обнаружили беспилотник «Рубака». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб изучили дрон и установили, что он оборудован снарядом с кумулятивным зарядом и двумя взрывателями. Причем один из них оказался замедленного действия. Было принято решение обезвредить БПЛА на месте.
Пострадавших нет, также нет разрушений на Земле. В настоящее время в этой деревне никто не живет.
«Рубака» является дроном-камикадзе. Он может преодолеть расстояние до 500 км и переносит около пяти кг взрывчатки. Его стоиомсть составляет порядка 1,5 млн рублей.
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Пострадавших нет, также нет разрушений на Земле. В настоящее время в этой деревне никто не живет.
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Элина Позднякова