Число пострадавших при атаке беспилотников на Донецк возросло до восьми

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об увеличении числа пострадавших при атаках беспилотников ВСУ по городу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона получили ранения восемь мирных жителей.
Последней пострадавшей на данный момент числится женщина 1964 года рождения.
Представительство ДНР в СЦКК утверждает, что украинские военные совершили как минимум три сброса боеприпасов в дронов на Петровский район Донецка за минувшие сутки.
Также Кулемзин ранее сообщал, что в субботу ВСУ произвели атаку на Кировский район города, в результате чего пострадали семь жителей города.
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Последней пострадавшей на данный момент числится женщина 1964 года рождения.
Также Кулемзин ранее сообщал, что в субботу ВСУ произвели атаку на Кировский район города, в результате чего пострадали семь жителей города.
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Анастасия Чинкова