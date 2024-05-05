В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания

Фото: iStock/Caiaimage/Paul Bradbury
В Краснодарском крае трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Ейск на очередном сеансе катания на карусели «Лавица».
У аттракциона внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. Детей, державшихся за отказавший механизм, начало бросать из стороны в сторону. В результате, две девочки и мальчик получили травмы разной степени тяжести.
Сообщается, что девочки отделались лёгкими травмами, а вот мальчика увезли в больницу с подозрениями на перелом рёбер.
Как сообщают местные жители, аттракцион ломается не в первый раз.
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У аттракциона внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. Детей, державшихся за отказавший механизм, начало бросать из стороны в сторону. В результате, две девочки и мальчик получили травмы разной степени тяжести.
Сообщается, что девочки отделались лёгкими травмами, а вот мальчика увезли в больницу с подозрениями на перелом рёбер.
Как сообщают местные жители, аттракцион ломается не в первый раз.
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Евгения Парфентьева