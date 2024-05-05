В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания

Неизвестный мужчина ворвался в спортзал бойца ММА Дмитрия Хамиева в Иркутске и разбросал навоз по наградам спортсменов, облил стены оскорблениями и затопил помещение. Как сообщил Хамиев в интервью «Газете.Ru», он уже обратился в полицию.