Мать убила малолетнюю дочь в Башкирии
Mash: 29-летняя мать задушила малолетнюю дочь в Уфе
В Уфе 29-летнюю женщину подозревают в убийстве малолетней дочери. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.
По данным следствия, она задушила ребёнка. Мотивы произошедшего пока не установили. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
24 января стало известно, что женщина утопила своего ребенка в Москве. Происшествие случилось в столичном районе Братеево. Позже выяснилось, что она фигурировала в деле о педофилии.
По последней информации, у нее было психическое расстройство. Во всем сейчас разбираются следователи.
