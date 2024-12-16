В Москве вынесли приговор реставратору Соловецкого архипелага

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Тушинский районный суд в Москве приговорил к пяти годам заключения 56-летнего Николая Белякова, бывшего гендиректора организации «Архстроймеханизация»: его обвинили в махинациях, совершённых при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага.
Как пишет «Коммерсантъ», стоимость работ по восстановлению монастырского скита была завышена подсудимым почти на 56 млн рублей. Более того, нанятые Беляковым рабочие не имели соответствующего образования и квалификации, при реконструкции исторического объекта они не соблюдали требования проектной техдокументации и строительно-реставрационные нормы.
Осуждённый Беляков будет отбывать наказание в колонии общего режима.
«Ъ» также сообщает, что гособвинитель затребовал для подсудимого девять лет лишения свободы. Судья Надежда Ткачева сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет.
Как следует из материалов расследования, фирма «Архстроймеханизация» участвовала в организованной в рамках госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции Соловецкого монастыря и отдельных сооружений на островах Соловецкого архипелага.
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Осуждённый Беляков будет отбывать наказание в колонии общего режима.
«Ъ» также сообщает, что гособвинитель затребовал для подсудимого девять лет лишения свободы. Судья Надежда Ткачева сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет.
Как следует из материалов расследования, фирма «Архстроймеханизация» участвовала в организованной в рамках госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции Соловецкого монастыря и отдельных сооружений на островах Соловецкого архипелага.
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Анастасия Ларина