В Москве вынесли приговор реставратору Соловецкого архипелага

В октябре 2023 года заместитель директора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов был арестован в связи с делом о мошенничестве с пиломатериалами, предназначенными для войск на Донбассе. Расследование инцидента о хищении государственного имущества продолжается по сей день.