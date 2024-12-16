В Иркутской области задержали участников экстремистского движения

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В городе Тулуне в Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей. Об этом сообщают в региональном главке МВД.
По данным ведомства, двое местных жителей 30 и 35 лет с января 2022 года являются участниками экстремистского движения. В ноябре в городе был арестован мужчина, называющий себя «смотрящим за городом Тулуном», точнее — «смотрящим» за исправительными учреждениями города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистской деятельности.
Мужчины связаны с вышеупомянутым преступником. Они распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
По месту жительства задержанных полицейские изъяли, в частности, сотовые телефоны и иные предметы, указывающие на организацию экстремистского движения.
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Мужчины связаны с вышеупомянутым преступником. Они распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
По месту жительства задержанных полицейские изъяли, в частности, сотовые телефоны и иные предметы, указывающие на организацию экстремистского движения.
Ранее в США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников.
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Анастасия Ларина