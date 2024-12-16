В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в голову продавца в магазине

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В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, который выстрелил в голову продавца в магазине. Об этом «Ленте.ру» передали в ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, 16 декабря сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о стрельбе возле дома на проспекте Стачек. Работники полиции приехали на место инцидента и задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта он выстрелил в сотрудника магазина из травматического пистолета.
Пострадавшего продавца госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.
Ранее стало известно, что в Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день.
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Пострадавшего продавца госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.
Ранее стало известно, что в Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день.
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Ольга Енгалычева