В Екатеринбурге арестовали учителя-балалаечника, душившего детей
Ленинский суд Екатеринбурга арестовал до 19 января 2025 года преподавателя игры на балалайке и руководителя детского ансамбля «Обертон» Артёма Ваганова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По версии следствия, мужчина заманивал школьников к себе домой и устраивал «игры», во время которых душил детей до судорог, а затем давал им деньги за молчание. Его обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетних.
Сам Ваганов заявил, что «никого убивать не хотел» и признал вину лишь в возможном причинении вреда здоровью детей.
