В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колёса иномарки

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В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля Toyota. Из-за полученных травм пострадавшую госпитализировали, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по ЯНАО.
«В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — говорится в публикации.
Предварительно, водитель Toyota не заметил переходящую дорогу девушку и сбил её. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
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