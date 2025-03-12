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В Екатеринбурге число отравившихся в общежитии УрФУ выросло до 31

Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

В Екатеринбурге количество отравившихся в общежитии специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) увеличилось до 31. Об этом информирует пресс-служба управления минздрава по региону.
Врачи оценивают состояние госпитализированных как близкое к удовлетворительному. Согласно данным ведомства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о 20 госпитализированных учениках.

По факту произошедшего начало эпидрасследование. Медики продолжают выявлять заболевших.

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