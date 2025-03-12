В Екатеринбурге число отравившихся в общежитии УрФУ выросло до 31

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В Екатеринбурге количество отравившихся в общежитии специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) увеличилось до 31. Об этом информирует пресс-служба управления минздрава по региону.