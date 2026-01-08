Поминальная свеча едва не привела к трагедии в российском городе
Поминальная свеча, оставленная без присмотра, стала причиной пожара в многоэтажке Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона на своем сайте.
По данным ведомства, о сильном задымлении в подъезде дома на Байкальской улице стало известно ночью 7 января. На момент прибытия пожарных огонь уже вырывался из окон. Как выяснилось, горела квартира на третьем этаже.
С помощью пожарной лестницы спасатели спустили трех человек. Еще 15 жильцов, включая двоих детей, эвакуировались самостоятельно. Вскоре открытое горение ликвидировали. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что новогодняя елка едва не сожгла квартиру в московской многоэтажке.
