В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом
Полиция Таиланда задержала россиянина за незаконную работу гидом на острове Пхукет. Об этом со ссылкой на центральное бюро расследований сообщает ТАСС.
Как оказалось, 33-летний гражданин России занимался экскурсионной деятельностью без разрешения на работу. Его задержали в момент, когда он готовился отправить группу туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.
В полиции уточнили, что у мужчины не было официального разрешения на трудовую деятельность. Кроме того, он работал гидом, а эта профессия в Таиланде зарезервирована исключительно для граждан страны. После задержания россиянина доставили в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего разбирательства.
В Таиланде иностранцам запрещено работать по ряду специальностей. Помимо экскурсоводов, приезжим нельзя быть парикмахерами, делать тайский массаж и заниматься огранкой драгоценных камней. За нарушение трудового законодательства россиянину может грозить штраф или депортация с последующим запретом на въезд в страну.
