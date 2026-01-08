Достижения.рф

В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу гидом

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Полиция Таиланда задержала россиянина за незаконную работу гидом на острове Пхукет. Об этом со ссылкой на центральное бюро расследований сообщает ТАСС.



Как оказалось, 33-летний гражданин России занимался экскурсионной деятельностью без разрешения на работу. Его задержали в момент, когда он готовился отправить группу туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.

В полиции уточнили, что у мужчины не было официального разрешения на трудовую деятельность. Кроме того, он работал гидом, а эта профессия в Таиланде зарезервирована исключительно для граждан страны. После задержания россиянина доставили в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего разбирательства.

В Таиланде иностранцам запрещено работать по ряду специальностей. Помимо экскурсоводов, приезжим нельзя быть парикмахерами, делать тайский массаж и заниматься огранкой драгоценных камней. За нарушение трудового законодательства россиянину может грозить штраф или депортация с последующим запретом на въезд в страну.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0