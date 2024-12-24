В Екатеринбурге девять младенцев госпитализировали после новогоднего утренника

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Девять младенцев госпитализировали после детского утренника в Екатеринбурге, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Отмечается, что в больницу попали младенцы 10-ти и 11-ти месяцев. Их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. После осмотра врачи диагностировали у них «норовирус».
Отмечается, что 20 декабря родители самостоятельно организовали новогодний праздник в арендованной студии. Всего на мероприятии находились 27 взрослых и 24 ребёнка. Еду родители заказывали в доставке.
На празднике присутствовала мама с ребёнком, которая накануне обращалась за медицинской помощью. Однако болезнь ребёнка не стала поводом пропускать массовое мероприятия. У младенца также был выявлен «норовирус» второго типа, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Отмечается, что 20 декабря родители самостоятельно организовали новогодний праздник в арендованной студии. Всего на мероприятии находились 27 взрослых и 24 ребёнка. Еду родители заказывали в доставке.
На празднике присутствовала мама с ребёнком, которая накануне обращалась за медицинской помощью. Однако болезнь ребёнка не стала поводом пропускать массовое мероприятия. У младенца также был выявлен «норовирус» второго типа, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Анастасия Чинкова