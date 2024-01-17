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В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник в оборвавшемся лифте

17 января 2024, 17:22
Фото: iStock/alex_u

Фото: iStock/alex_u

В Екатеринбурге кабина лифта оборвалась и упала с высоты седьмого этажа, пострадала находившаяся в нём женщина, об этом сообщает URA.RU.
По информации СМИ, лифт оборвался на улице Косарева.

Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.


«Она живет на восьмом этаже. Только зашла в кабину, и она сорвалась», — прокомментировала ситуацию соседка пострадавшей.

По её словам, женщину госпитализировали в больницу с переломом позвоночника.

19 декабря в Казани оборвался лифт с девушкой внутри. К счастью, кабина пролетела до первого этажа и там остановилась. Находившаяся внутри девушка не пострадала.

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#лифт
#екатеринбург
#травма
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Жители Энгельса заметили неопознанный летающий объект в небе над городом
17 января 2024, 18:22

Фото: iStock/oleksagrzegorz

Жители Энгельса заметили неопознанный летающий объект в небе над городом, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
О неопознанном летающем объекте сообщают жители города Энгельс Саратовской области.

При этом, официальных комментариев от властей пока не поступало.

15 января о НЛО сообщали жители немецкого города Хирацука. В небе над город пролетел яркий огненный шар. Сперва об этом сообщили в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. Сотрудник музея опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик с камер видеонаблюдения, установленных на его доме. На них можно увидеть, как этот самый огненный шар пролетает по утреннему небу.

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#саратов
#нло
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На Урале эксгумировали тело школьницы, погибшей при загадочных обстоятельствах
17 января 2024, 18:22

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Каменске-Уральском Свердловской области эксгумировано тело школьницы, которая погибла в августе 2023 года при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, следствию необходимы дополнительные биоматериалы для установления окончательной причины смерти 16-летней Даны.
Отец девочки подтвердил данную информацию и уточнил, что эксгумация состоялась еще в начале декабря прошлого года. Однако никаких результатов, по его словам, пока нет.

Напомним, 10 августа в городе Каменск-Уральский Свердловской области обнаружили труп 16-летней девушки, сброшенным в овраг.
В день убийства девушка ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж. Она вернулась домой поздно, когда автобусы уже не ходили, и ей пришлось добираться от электрички пешком. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было, однако, полиции долго не удавалось найти ее телефон.

Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки.

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#смерть
#дороги
#труп
#мужчина
#девушка
#екатеринбург
#школьница
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В Петербурге автобус врезался в столб, пострадали пять человек
17 января 2024, 17:52

Фото: iStock/conejota

В Санкт-Петербурге автобус влетел в столб, в результате чего пострадали пять человек, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось днём 17 января.

«В результате аварии пострадало пять человек. На месте происшествия работают медики», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Отмечается, что некоторых пострадавших грузят в машины скорой помощи на носилках.

Иных подробностей происшествия не приводится.

Напомним, ранее стало известно, что в Югре пьяный полицейский вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате аварии погибла пассажирка встречной машины.

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#дтп
#санкт-петербург
#автобус
#скорая помощь
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В Москве мумия пенсионера пролежала 8 лет в квартире
17 января 2024, 17:36

Фото: istock/blinow61

В московской квартире на Ярославской улице обнаружили мумию пожилого человека.
«Известия» сообщают, что к правоохранителям обратился мужчина с просьбой разыскать отца, с которым он не общался с 2014 года.

Сотрудники полиции отправились на выезд по адресу пенсионера. В квартире на полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп мужчины 1946 года рождения.

Причину смерти пенсионера устанавливают.

Ранее сообщалось, что мумия была обнаружена в квартире на Мосфильмовской улице в Москве.

РЕН ТВ пишет, что труп 70-летней женщины находился в квартире около двух месяцев, пока соседи не начали чувствовать зловонный запах. 15 января квартиру вскрыли.

«На полу в одной из комнат обнаружили мумифицированный труп женщины 1952 года рождения»,- рассказал источник РЕН ТВ.
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#москва
#происшествие
#новости
#полиция
#родители
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Рейс Сочи — Петербург приземлился в Саратове из-за неадекватной пассажирки
17 января 2024, 17:03

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Самолет, который летел из Сочи в Петербург, приземлился в Саратове из-за неадекватной женщины.
Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщает, что 17 января пассажиры самолета рассказали, что рейс сел в аэропорту Гагарин. Причиной посадки явилось неадекватное поведение одной из пассажирок.

Очевидицы сообщают, что женщина могла быть в состоянии алкогольного опьянения. Её сняли с самолета, а рейс был задержан на час.

«Командир сказал, что заполнят документы, и мы полетим до пункта назначения», — сказала очевидица, пишет Telegram-канал.
Ранее самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.

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#самолет
#пассажир
#общество
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Названа предварительная причина аварийной посадки Ми-8 в Брянской области
Минобороны РФ: причиной вынужденной посадки Ми-8 могла стать неисправность
17 января 2024, 17:00

Фото: iStock/Viktor4ik

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области из-за технической неисправности. Об этом сообщает Минобороны России.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом известно, что экипаж не пострадал.

Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трасе М3 у населенного пункта Севск. Он также сообщал, что никто не пострадал. По его словам, при посадке произошел обрыв высоковольтной линии. В результате этого без электричества остались жители Севского, Суземского, Брасовского и Комаричского районов. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.

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#губернатор
#вертолёт
#жители
#происшествия
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Участницу «Пацанок» Анну Тихую осудили на 1,3 года за избиение прохожей
17 января 2024, 16:40

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Участнице ТВ-шоу «Пацанки» Анне Тихой вынесли приговор за избиение случайной прохожей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Осень 2022 года Тихая избила незнакомую девушку на остановке. Пострадавшая обратилась в больницу, где у неё диагностировали перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.

После того как пострадавшая от рук Тихой написала заявление в полицию, в отношении участницы 6-го сезона популярного шоу возбудили уголовное дело.

Судебный процесс длился больше года, однако, сегодня стало известно, что суд вынес Тихой обвинительный приговор в виде 1,3 года условного срока. Помимо этого, Тихая должна выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

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#суд
#приговор
#уголовное шоу
#избиение
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В свердловской области закрыли два кафе после вспышки гепатита у клиентов
17 января 2024, 16:37

Фото: istockphoto/SyhinStas

Суд в Краснотуринске Свердловской области принял решение приостановить работу двух закусочных после вспышки гепатита А у посетителей.
Об этом 17 января сообщило региональное управление Роспотребнадзора, пишут «Известия».

«Суд приостановил работу двух закусочных «Гиро» на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлены 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных», —сказано в сообщении пресс-службы.
По каждому случаю заболевания специалисты проводят эпидемиологическую проверку. В данный момент под наблюдением медиков организовали вакцинацию контактных лиц, привили 119 человек.

Также сотрудники ведомства вместе с волонтерами проводят обход домов и учреждений рядом с закусочными, чтобы выявить заразившихся, которые не стали обращаться за помощью. Таким образом нашли одного из 12 заболевших.

После выявлении связи вспышки гепатита А с кафе «Гиро» туда направили специалистов для проверки, во время которой обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В кафе не было водоснабжения, у продукции не было товарно-сопроводительных документов. Сотрудники кафе не проходили медобследование и готовили для клиентов в личной одежде. Также владелец кафе не сообщал Роспотребнадзору о начале предпринимательской деятельности.

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#кафе
#проверка
#роспотребнадзор
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В мозге челябинского школьника врачи обнаружили клубок из глистов
Челябинский школьник чуть не умер из-за паразита в головном мозге
17 января 2024, 16:31

Фото: iStock/gorodenkoff

В Челябинской области в мозг 12-летнего школьника проникли личинки паразита, после того, как он погладил бездомную собаку. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, мальчик начал испытывать проблемы с учебой и повысилась сонливость. Родители списали это на загруженность ребенка. Однако чуть позже у него начали отказывать руки и ноги, а также перекосило лицо.

Подростка госпитализировали в областную больницу, где нейрохирурги обнаружили у пациента эхинококкоз головного мозга. Оказалось, что личинки паразита проникли в мозг мальчика и соединились в узел из множества кист. Уточняется, что паразитами можно заразиться от контакта с бездомными животными. Обычно они поражают печень и легкие.

Врачам удалось благополучно удалить живое новообразование. Сейчас мальчик проходит восстановительный период.

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#мальчик
#врачи
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