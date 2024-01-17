В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник в оборвавшемся лифте

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В Екатеринбурге кабина лифта оборвалась и упала с высоты седьмого этажа, пострадала находившаяся в нём женщина, об этом сообщает URA.RU.
По информации СМИ, лифт оборвался на улице Косарева.
Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.
По её словам, женщину госпитализировали в больницу с переломом позвоночника.
19 декабря в Казани оборвался лифт с девушкой внутри. К счастью, кабина пролетела до первого этажа и там остановилась. Находившаяся внутри девушка не пострадала.
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Кабина лифта упала с высоты седьмого этажа, в этот момент внутри находилась женщина.
«Она живет на восьмом этаже. Только зашла в кабину, и она сорвалась», — прокомментировала ситуацию соседка пострадавшей.
По её словам, женщину госпитализировали в больницу с переломом позвоночника.
19 декабря в Казани оборвался лифт с девушкой внутри. К счастью, кабина пролетела до первого этажа и там остановилась. Находившаяся внутри девушка не пострадала.
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Евгения Парфентьева