В Екатеринбурге школьников, убивших двух девочек и женщину, признали вменяемыми

В Екатеринбурге двоих подростков, который обвиняются в убийстве троих человек, признали вменяемыми. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на начальника следственного отдела СК по Железнодорожному району Артема Решетникова. Первый парень убил 17-летнюю подругу в начале августа 2023 года, а второй убил девочку и ее мать в середине ноября.