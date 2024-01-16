В Екатеринбурге школьников, убивших двух девочек и женщину, признали вменяемыми

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В Екатеринбурге двоих подростков, который обвиняются в убийстве троих человек, признали вменяемыми. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на начальника следственного отдела СК по Железнодорожному району Артема Решетникова. Первый парень убил 17-летнюю подругу в начале августа 2023 года, а второй убил девочку и ее мать в середине ноября.
«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые», — заявил начальник .Сейчас молодые люди находятся в следственном изоляторе.
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Алина Юрчак