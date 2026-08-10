В Екатеринбурге двое маленьких пассажиров пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Екатеринбурге в результате столкновения трёх автомобилей пострадали двое детей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».
Авария случилась поздно вечером в воскресенье на пересечении улиц Машинная и Фурманова. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, врезался в попутную машину той же марки, после чего его автомобиль опрокинулся на встречный Mitsubishi.
В салоне BMW находились двое несовершеннолетних пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести, ребят доставили в детскую городскую клиническую больницу №9. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции напомнили, что безопасное вождение требует правильной оценки дорожной обстановки и выбора адекватной скорости. При этом следует управлять транспортным средством с особенной осторожностью, когда в машине находятся дети.
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