В Екатеринбурге двое маленьких пассажиров пострадали в ДТП с тремя автомобилями

10 августа 2026, 01:15

В Екатеринбурге двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с тремя автомобилями

​Фото: ​Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» ​@gibdd_66

В Екатеринбурге в результате столкновения трёх автомобилей пострадали двое детей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».