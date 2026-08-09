«Мне испортили глаз»: Бритни Спирс предупредила поклонников о неудачном ботоксе
Певица Бритни Спирс рассказала, что после ботокса у неё опустилось веко
Бритни Спирс откровенно рассказала поклонникам о неприятном опыте с косметологией. 44-летняя певица заявила, что после процедуры с ботоксом столкнулась с заметной проблемой в области левого глаза.
По словам Спирс в соцсетях, врач ввёл слишком большое количество препарата, после чего глаз начал опускаться. Восстановление, как утверждает артистка, заняло несколько недель.
«Мой врач вколол так много ботокса в левый глаз, что он опустился. Только сейчас он начинает подниматься и возвращаться в норму», — рассказала Бритни.Певица также призналась, что специалист был сильно смущён результатом процедуры. При этом сама Спирс решила рассказать об этом публично, чтобы предостеречь других людей от необдуманных косметологических вмешательств.
«Эти люди и эти врачи могут реально испортить вам глаза. Мой глаз не опускался около четырёх недель», — заявила артистка.Бритни призвала поклонниц внимательно выбирать специалистов и не забывать о возможных последствиях подобных процедур.