«Мне испортили глаз»: Бритни Спирс предупредила поклонников о неудачном ботоксе

09 августа 2026, 22:41

Певица Бритни Спирс рассказала, что после ботокса у неё опустилось веко

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс откровенно рассказала поклонникам о неприятном опыте с косметологией. 44-летняя певица заявила, что после процедуры с ботоксом столкнулась с заметной проблемой в области левого глаза.





По словам Спирс в соцсетях, врач ввёл слишком большое количество препарата, после чего глаз начал опускаться. Восстановление, как утверждает артистка, заняло несколько недель.





«Мой врач вколол так много ботокса в левый глаз, что он опустился. Только сейчас он начинает подниматься и возвращаться в норму», — рассказала Бритни.

«Эти люди и эти врачи могут реально испортить вам глаза. Мой глаз не опускался около четырёх недель», — заявила артистка.