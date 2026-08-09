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«Мне испортили глаз»: Бритни Спирс предупредила поклонников о неудачном ботоксе

Певица Бритни Спирс рассказала, что после ботокса у неё опустилось веко
Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс откровенно рассказала поклонникам о неприятном опыте с косметологией. 44-летняя певица заявила, что после процедуры с ботоксом столкнулась с заметной проблемой в области левого глаза.



По словам Спирс в соцсетях, врач ввёл слишком большое количество препарата, после чего глаз начал опускаться. Восстановление, как утверждает артистка, заняло несколько недель.

«Мой врач вколол так много ботокса в левый глаз, что он опустился. Только сейчас он начинает подниматься и возвращаться в норму», — рассказала Бритни.
Певица также призналась, что специалист был сильно смущён результатом процедуры. При этом сама Спирс решила рассказать об этом публично, чтобы предостеречь других людей от необдуманных косметологических вмешательств.

«Эти люди и эти врачи могут реально испортить вам глаза. Мой глаз не опускался около четырёх недель», — заявила артистка.
Бритни призвала поклонниц внимательно выбирать специалистов и не забывать о возможных последствиях подобных процедур.

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Софья Метелева

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