В Калининградской области авто врезалось в дерево, есть жертвы
В Калининградской области легковой автомобиль врезался в придорожное дерево. Три человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Авария произошла в воскресенье вечером на Люблинском шоссе в районе посёлка Черепаново Светловского городского округа. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и на полном ходу влетела в дерево. На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы.
Спасателям пришлось извлекать из искореженного автомобиля тела трех погибших людей. Еще одна девушка пострадала — её осмотрели специалисты бригады скорой помощи. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодарском крае при столкновении моторных лодок семь человек пострадали. Также в результате инцидента есть один погибший.
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