В Ленобласти погиб мальчик, вместе с друзьями разводивший костёр на минах времён ВОВ

21 августа 2025, 18:09

В Ленобласти погиб мальчик после взрыва мины времён ВОВ

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Мальчик погиб в результате взрыва неизвестного предмета, который сдетонировал под разожжённым детьми костром в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.