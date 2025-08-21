Достижения.рф

В Ленобласти погиб мальчик, вместе с друзьями разводивший костёр на минах времён ВОВ

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Мальчик погиб в результате взрыва неизвестного предмета, который сдетонировал под разожжённым детьми костром в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Отмечается, что трое детей в возрасте 11 и 13 лет отправились гулять в лес неподалёку от СНТ «Дружба» и разожгли костёр, используя предметы, предположительно являвшиеся минами времён Великой Отечественной войны.

В результате взрыва мальчик получил тяжёлые травмы. Скорая помощь доставила его в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, однако спасти жизнь ребёнка не удалось.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России по Ленинградской области уточнили, что по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следственные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и источник взрывного устройства. В регионе призывают родителей быть особенно внимательными и объяснять детям опасность нахождения и обращения с неизвестными предметами, особенно оставшимися со времён войны.

Анастасия Чинкова

