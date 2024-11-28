У капитана перевернувшегося с пассажирами судна в Баренцевом море прошли обыски

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Обыски прошли у капитана перевернувшегося накануне в Баренцевом море судна, сообщили в региональном СУ СК РФ. По информации следователей, судно опрокинулось у Териберки, пострадавших нет, людей, желающих посмотреть на китов, вовремя подобрали экипажи других судов.
У подозреваемого изъяли документацию и задержали. Свидетелей происшествия уже допросили. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что суд арестовал фигуранта по делу об убийстве школьницы в Красноярском крае.
По версии следствия, злоумышленник в результате ссоры с отцом жертвы проник на территорию его домовладения. Потом он поссорился с 17-летней девушкой, кормившей животных, ударил ее поленом и изнасиловал.
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Ранее сообщалось, что суд арестовал фигуранта по делу об убийстве школьницы в Красноярском крае.
По версии следствия, злоумышленник в результате ссоры с отцом жертвы проник на территорию его домовладения. Потом он поссорился с 17-летней девушкой, кормившей животных, ударил ее поленом и изнасиловал.
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Никита Кротов