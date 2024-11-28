Герой из Краснодара рассказал о спасении пассажиров загоревшегося в Анталье самолета

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Житель Краснодара Султан Султанов, спасший пассажиров из загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, рассказал ТАСС о произошедшем. По словам Султанова, он действовал как любой другой человек в подобной ситуации.
Мужчина отметил, что все находившиеся на борту действовали как единая команда, совместно помогая открывать дверь и эвакуировать людей. Среди пассажиров были пожилые люди и дети, которым оказывали помощь в первую очередь.
Султанов подчеркнул, что подобная реакция была бы естественной для любого.
Он также отметил, что многие пассажиры после происшествия поддерживают связь, переживая общее шоковое состояние, что сделало их ближе друг к другу.
Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
Также известно, что самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.
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Султанов подчеркнул, что подобная реакция была бы естественной для любого.
Он также отметил, что многие пассажиры после происшествия поддерживают связь, переживая общее шоковое состояние, что сделало их ближе друг к другу.
Ранее «Радио 1» более подробно писало о том, как продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
Также известно, что самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в турецкой Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и командир-стажёр Андрей Прядкин. Чернова, осуществлявшего посадку, характеризуют как опытного пилота.
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Мария Моисеева