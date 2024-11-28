В Перми автобус с людьми упал с моста на ж/д пути и загорелся

Видео: МЧС России
В Перми автобус с людьми упал с моста на железнодорожные пути, задел провода и полностью сгорел. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент с автобусом маршрута № 15 произошел в районе улицы Светлогорской. Согласно предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем.
В результате произошедшего никто не пострадал. По информации МЧС России, к настоящему времени пассажирский автобус удалось потушить.
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Екатерина Коршунова