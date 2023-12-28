В Екатеринбурге эскалатор в ТЦ зажевал ногу пятилетнего мальчика

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В торговом центре Екатеринбурга эскалатор зажевал ногу ребёнку, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, происшествие случилось в торговом центре «Карнавал».
По словам очевидцев, в момент, когда ногу пятилетнего ребёнка «зажевал» эскалатор, рядом с ним родителей не было.
Ребёнка госпитализировали, в настоящий момент врачи борются за шанс оставить ребёнку все пальцы на пострадавшей нога. Пока что есть вероятность, что один из них придётся ампутировать.
На месте происшествия работают следователи.
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По словам очевидцев, в момент, когда ногу пятилетнего ребёнка «зажевал» эскалатор, рядом с ним родителей не было.
«Я видела, как они ехали-ехали, а потом крики. Он был с мамой, всё было спокойно, она стояла за ним. И тут она отошла — и крики, вообще непонятно, каким образом (это произошло)», — прокомментировал ситуацию очевидец, находившийся в ТЦ в момент происшествия.
Ребёнка госпитализировали, в настоящий момент врачи борются за шанс оставить ребёнку все пальцы на пострадавшей нога. Пока что есть вероятность, что один из них придётся ампутировать.
На месте происшествия работают следователи.
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Евгения Парфентьева